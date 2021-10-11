Вернидуб відмовив російському клубу

Джерело - sport.ua.
Головний тренер Шерифа Юрій Вернидуб раніше відмовився очолити російський клуб Краснодар.
Про це заявив сам фахівець.
"Чи є з Росії пропозиції? Ні, з Росії точно немає. Я ж казав, що не буду там працювати. У мене є свої принципи. І мій батько мене ніколи б не зрозумів. Раніше були дзвінки. У свій час було запрошення з Краснодара, але я відмовився", - заявив Вернидуб.
Юрій Вернидуб з Шерифом виграв уже два матчі в груповому раунді Ліги чемпіонів, шокувавши донецький Шахтар (2:0) і мадридський Реал (2:1).
Раніше, стала відома заробітна плата Вернидуба в Шерифі.