Стала відома заробітна плата Вернидуба в Шерифі

Український наставник чемпіона Молдови Шерифа Юрій Вернидуб отримує в своєму клубі менше ніж 20 тисяч євро на місяць.

Важливо: Вернидуб повторив досягнення Лобановського у Лізі чемпіонів

Про це повідомляє ProTV Chişinău.

Базовий оклад наставника тираспольців є найменшим серед усіх тренерів команд групи, в якій Шериф грає в Лізі чемпіонів. Оклади коучів Шахтаря, Інтера та Реала коливаються від 160 тисяч до 1 мільйона євро на місяць.

Примітно, що за даними digisport.ro, середня зарплата футболістів у Шерифі становить 5-7 тисяч євро на місяць. Головні зірки отримують близько 15 тисяч євро на місяць, молоді і поки маловідомі гравці - близько 1 тисячі євро на місяць.

Відзначається, що оклад Вернидуба в Шерифі у 25 разів менший, ніж заробіток Карло Анчелотті, Реал якого чемпіон Молдови на цьому тижні сенсаційно обіграв у Мадриді (2:1).