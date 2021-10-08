Невиклик Руслана Маліновського до збірної України є рішення Олександра Петракова і більше обговорювати не варто.

Про це заявив колишній захисник збірної України В'ячеслав Шевчук.

"Буде жорстка гра, тому що нам кров з носа потрібні 3 очка. Буде як останній бій. Як говорив Петраков, кожен матч - як останній. Дуже важливий матч. Якщо не візьмемо очки, то практично не буде шансів потрапити на ЧС. Щоб рухатися далі, потрібна перемога.

Хто замінить травмованого Миколенко? Петраков використовує схему в три захисники, лівого фулбека зіграє Соболь. Він добре себе показував на цій позиції в Брюгге. Не бачу ніяких проблем. Зліва у нас хороша конкуренція, як і справа - Тимчик і Караваєв можуть закрити бровку.

Маліновський став би в нагоді в цьому матчі? Цієї теми стало занадто багато, потрібно закінчувати розмовляти. Є конфлікт, окей. На цей час Руслан не в збірній - це рішення тренера. Все", - сказав Шевчук.