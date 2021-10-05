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Експрезидент ФК Суми: Ситуація у клубі просто жахлива

Сьогодні 14:11 252 0
Геннадій Дем’яненко прокоментував ситуацію у ФК Суми
Експрезидент ФК Суми: Ситуація у клубі просто жахлива
#Суми

Джерело - fclsgroup.com.

Керівництво ФК Суми бездарно управляє клубом.

Про це розповів експрезидент сумського клубу Геннадій Дем’яненко.

"Ситуація просто жахлива. З різницею в три м’ячі програна кожна друга гра. Фанати та вболівальники команди надзвичайно розчаровані. І головна причина не в футболістах чи тренерському штабі. Причина банально проста – бездарне управління муніципальним підприємством, неефективне використання ресурсів та спортивної інфраструктури громади.

Керівництво клубу не розуміє сутності функціонування та завдань клубу, потреб футболістів, відсутня комунікація з тренерами. По суті професійна некомпетентність. Меру умисно не доповідають реальний стан справ в команді, до міських депутатів керівник з’являється лише за грошима.

Красномовний факт – на жодному матчі команди в цьому сезоні не помічено ні мера чи його заступників, ні міських обранців. Це зрозуміло, ніхто не хоче споглядали розгроми. Так тривати далі не може, необхідно негайно зробити висновки та якнайскоріше відновити ефективне управління комунальним клубом", – відзначив Дем’яненко.

Нагадаємо, матч Другої ліги Суми - Таврія не відбудеться.

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