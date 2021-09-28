 Манчестер Юнайтед - Вильярреал: Где смотреть матч Лиги чемпионов | Футбол | Champion.com.ua
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Манчестер Юнайтед - Вільярреал: Де дивитися матч Ліги чемпіонів

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Матч відбудеться у середу, 29 вересня
Манчестер Юнайтед - Вільярреал: Де дивитися матч Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

У матчі другого туру групового етапу Ліги чемпіонів Ювентус прийме Челсі.

Поєдинок відбудеться у середу, 29 вересня. Початок о 22:00 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на медіасервісі Megogo.

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