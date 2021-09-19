Конопля: Шахтар заслуговував на більше у грі з Маріуполем

Гравці Шахтаря не скористалися усіма можливостями у матчі проти Маріуполя.

Про це розповів оборонець гірників Юхим Конопля.

"Я думаю, ми заслуговували на більше, адже мали можливості, якими не скористалися, так що нам потрібно було забити ще більше.

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Хет-трик з асистів? Дуже приємно, що так вийшло, але я мав більше можливості знайти партнера. Так що це ще не межа", - сказав Конопля.