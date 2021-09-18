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Навколо спорту

УПЛ. Шахтар розгромив Маріуполь у 8 турі

Сьогодні 18:50 406 1
У цьому матчі не було жодного попередження
УПЛ. Шахтар розгромив Маріуполь у 8 турі
#Маріуполь, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

У матчі 8-го туру української Прем’єр-Ліги донецький Шахтар святкував перемогу над Маріуполем. 

Матч завершився з рахунком 5:0 на користь гірників. Відзначимо, що у цьому матчі не було жодної жовтої картки. Команди буде чисто зіграли у плані порушень правил...

Чемпіонат України - УПЛ
8 тур, 18 вересня

Маріуполь - Шахтар 0:5 (0:2)

Голи: 0:1 - 18 Сікан, 0:2 - 20 Мудрик, 0:3 - 53 Тете, 0:4 - 77 Судаков, 0:5 - 80 Судаков

ФК Маріуполь: Олег Кудрик, Станіслав Микицей, Владислав Клименко (Данило Савін 46), Родіон Плакса, Паоло Недес, Олег Козішкурт (Олег Степаненко 60), Микита Махиня, Микита Козицький, Іван Кошкош, Ілля Царюк (Богдан Поталов 46), Микита Петерман (Олег Філонов 66)

Шахтар: Андрій Пятов, Вітао, Марлон (Валерій Бондар 58), Тарас Степаненко (Маркос Антоніо 58), Тете, Артем Бондаренко, Михайло Мудрик (Манор Соломон 63), Алан Патрік (Георгій Судаков 58), Юхим Конопля, Віктор Корнієнко, Данило Сікан

Раніше, Колос переграв Інгулець у 8 турі УПЛ.

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