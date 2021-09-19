 Судаков: У Динамо важча група у Лізі чемпіонів, ніж у Шахтаря | Футбол | Champion.com.ua
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Судаков: У Динамо важча група у Лізі чемпіонів, ніж у Шахтаря

Сьогодні 14:44 426 0
Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков поділився думкою про Динамо.
Судаков: У Динамо важча група у Лізі чемпіонів, ніж у Шахтаря
#Шахтар, #Динамо, #Ліга чемпіонів, #Судаков

Джерело - Футбольный формат.

Київське Динамо потрапило в більш складну групу Ліги чемпіонів ніж Шахтар.

Про це заявив півзахисник донецького клубу Георгій Судаков.

"Думаю, у Динамо важче група в ЛЧ. Ще важче, ніж у нас. Знову ж таки, це досвід. Треба грати, вибору немає. Тим більше, вони зараз хороший футбол показують, добре грають. У чемпіонаті України по суті їм конкуренцію зараз важко скласти якимось іншим клубам", - заявив хавбек "гірників".

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"Думаю, можна з усіма брати очки. Показник - Шахтар минулого року проти Реала. Два рази з Інтером внічию зіграти і два рази виграти у Реала - думаю, це показник", - сказав Судаков.

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