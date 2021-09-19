Судаков: У Динамо важча група у Лізі чемпіонів, ніж у Шахтаря

Київське Динамо потрапило в більш складну групу Ліги чемпіонів ніж Шахтар.

Про це заявив півзахисник донецького клубу Георгій Судаков.

"Думаю, у Динамо важче група в ЛЧ. Ще важче, ніж у нас. Знову ж таки, це досвід. Треба грати, вибору немає. Тим більше, вони зараз хороший футбол показують, добре грають. У чемпіонаті України по суті їм конкуренцію зараз важко скласти якимось іншим клубам", - заявив хавбек "гірників".