Леоненко: Піжонство значить, що гравці не поважають тренера

Збірна України під керівництвом в.о. головного тренера Олександра Петракова мала вигравати три матчі.

Про це заявив колишній нападник київського Динамо Віктор Леоненко.

"Не хочу критикувати Петракова, тому що у нього не було часу, а тепер всі ігри треба виграти. Хоча склад збірної залишився тим самим. Зараз додалося кілька нових гравців, але думаю, що ані чехів, ані Казахстан це не хвилює.

Мене насторожує те, що проти Чехії всі хотіли зіграти красиво. Попросту кажучи, піжонили. А піжонство означає, що гравці не поважають тренера", - зазначив Леоненко.