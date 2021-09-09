Сабо виділив проблеми збірної України

Головному тренеру збірної України Олександру Петракову потрібно ретельніше підбирати гравців на майбутні матчі.

Про це розповів екстренер Динамо Йожеф Сабо.

"Ми бачили по вчорашній грі, і не тільки по вчорашній, що у нас є проблеми позаду. Є проблеми у центральних захисників, гравці середньої лінії можуть невчасно повертатися.

Подивимося, час підготуватися ще є. Нам потрібно виграти, інакше шанси зникнуть. Звичайно, в порівнянні з грою проти чехів склад зміниться і тренерський штаб випустить найкращих гравців, які будуть в хорошому стані.

У Петракова ще є час переглянути футболістів. Я думаю, що на офіційні матчі потрібен буде склад найдосвідченіших гравців, у яких не будуть трястися ноги і вони будуть впевнені", – сказав Сабо.