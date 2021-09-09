Вернидуб: Петраков заслужив роботу зі збірною України

Олександр Петраков своєю роботою заслужив можливість працювати зі збірною України.

Про це розповів наставник Шерифа Юрій Вернидуб

"Я дуже радий, що наставником нашої національної команди є Олександр Петраков. Добре знаю цю людину, часто з ним спілкуюся. Вважаю, що він це право заслужив. Трохи більше двох років тому Петраков виграв чемпіонат світу з молодіжною збірною України (U-20), зробив також чимало для розвитку нашого футболу. Дуже хочеться, щоб його мрія - потрапити в Катар на світову першість збулася. А все інше - це вже історія.

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Потрібно робити все для того, щоб перегорнути сторінку недавнього минулого, зосередившись на досягненні поставленої мети. Бажаю Петракову і його команді перемог і успіхів", - сказав Вернидуб.