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Дивна риторика Петракова. Це точно головний тренер національної збірної?

Сьогодні 20:40 Андрій Дунець 2765 6
Дивна риторика Петракова. Це точно головний тренер національної збірної?
#Петраков, #Збірна України

Джерело - Чемпіон.

Андрій Твердохліб, головний редактор сайту Чемпіон, побував у гостях прямого етеру радіо Промінь. Розмова велася про нового тренера збірної України Олександра Петракова. До вашої уваги пряма мова:

"Петраков очолив збірну за два тижні до першого матчу, а із футболістами познайомився, кажуть, десь за добу до гри. Думаю, не варто було очікувати в такій ситуації якихось тренерських рішень з його боку. Також є враженя, що Олександр Васильович не до кінця усвідомлював, куди йде. Дуже багато тиску звалилося на нього.

Я був на першій пресконференції, коли Петраков лише знайомився з журналістами. Тоді він намагався віджартовуватися, була певна нервозність. Відчувалося, що новий наставник поставив якийсь психологічний бар'єр - відповідав запитаннями на запитання.

А ще його риторика. Олександр Васильович каже, що Маліновський на нього образився, тому він вибачився. Відпустив і трьох гравців Динамо, щоб не було образ. Викликав Бойка, коли не було воротарів - той приїхав, тому дали йому зіграти. Це точно головний тренер збірної України, з точки зору психології та ментальності?

У Шевченка теж були досить дружні стосунки з гравцями, але, наприклад, Селезньов за перших ознак відвертого панібратсва поїхав зі збірної назавжди.

Петраков - дитячий тренер. Розумієте, у 64 роки дуже важко перелаштуватися. Він не стане авторитетом для Зінченка, Ярмоленка, усього цього старшого покоління. Це, на мою думку, просто неприродно.

Немає питань до нового наставника чисто як до людини, але хороший хлопець - не професія".

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