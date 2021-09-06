Збірній України нічию з чинними чемпіонами світу збірною Франції (1:1) можна занести в актив.

Про це заявив відомий український тренер Сергій Ковалець.

"При хороших розкладах збірної України, якщо не враховувати невдалий матч з Казахстаном, в поєдинку з Францією потрібна була перемога. Втім, і нічию з чинними чемпіонами світу можна занести в актив синьо-жовтим.

Нічия з Казахстаном для мене стала шоком. І нехай говорять, що футбол непередбачуваний, підсумковий рахунок в Нур-Султані був несправедливим. Без везіння нікуди, а воно було на боці господарів. В ігровому плані збірна України на голову перевершувала свого опонента. І тут справа не в Олександру Петракові, це ще була команда Андрія Шевченка. Створити стільки гольових моментів і не виграти... Дуже прикро. Ці два очка, та що там казати, і березнева нічия як би потім не позначилися на підсумкових підрахунках.

Важливо, що шанси на потрапляння на чемпіонат світу залишилися. Фінляндії ще належить зіграти два матчі з французами. І незважаючи на те, що у нас наступна гра проти фінів, ключовими для синьо-жовтих, вважаю, будуть два протистояння з командою Боснії і Герцеговини", - сказав Ковалець.