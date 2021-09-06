 Ковалець: Ключовими для України стануть два матчі з Боснією | Футбол | Champion.com.ua
Світоліна без проблем перемогла Халеп та вийшла до чвертьфіналу US Open
Вчора 20:28 10283 2
Стало відомо, скільки українців підтримає Усика в Лондоні
Сьогодні 13:34 2981
Бех-Романчук виграла етап Континентального туру
Сьогодні 09:25 869
Гвоздик став жертвою інформаційної атаки
Сьогодні 08:54 1252
Павелко розповів, яка буде премія за нічию зі збірною Франції
Сьогодні 08:08 2511
Визначилась суперниця Світоліної у чвертьфіналі US Open
Сьогодні 02:48 2136
Бразильська поліція вийшла на поле, щоб затримати гравців збірної Аргентини
Вчора 22:33 2019
УАФ показала лист, відправлений Шевченку, для переговорів щодо продовження контракту
Вчора 22:21 3620 4
Збірна України перемогла Португалію на чемпіонаті Європи
Вчора 21:35 1822
Стала відома зарплата Шевченка в збірній України
Вчора 20:42 6865 2
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Що посієш - те й пожнеш! Чому Шевченка заслужено викинули зі збірної
Що посієш - те й пожнеш! Чому Шевченка заслужено викинули зі збірної Valeriy Ruchka
Вчора 15:53 20980 11
Австралійська боксерка зі зламаною рукою перемогла в поєдинку
Австралійська боксерка зі зламаною рукою перемогла в поєдинку Valeriy Ruchka
Вчора 14:26 496
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Андрій Дунець
Вчора 09:59 4396 4
Фантастика! Шапаренко забив божевільний гол у ворота Франції
Фантастика! Шапаренко забив божевільний гол у ворота Франції Valeriy Ruchka
04.09.2021 22:47 4142 1
Форвард Динамо отримав червону картку в матчі відбору до чемпіонату світу
Форвард Динамо отримав червону картку в матчі відбору до чемпіонату світу Valeriy Ruchka
04.09.2021 22:38 25717
Київське Динамо відкрило власну балетну студію
Київське Динамо відкрило власну балетну студію Valeriy Ruchka
04.09.2021 21:30 529
Українського тренера довічно дискваліфікували за напад на арбітра
Українського тренера довічно дискваліфікували за напад на арбітра Valeriy Ruchka
04.09.2021 18:17 4280
Футболісти збірної Англії пивом відзначили забитий гол просто під час матчу
Футболісти збірної Англії пивом відзначили забитий гол просто під час матчу Андрій Дунець
04.09.2021 15:25 1732
Без купюр. Відверте інтерв'ю Андрія Шевченка про контракт з УАФ
Без купюр. Відверте інтерв'ю Андрія Шевченка про контракт з УАФ Valeriy Ruchka
04.09.2021 13:29 1657 1
Наймиліше відео дня. Батько поцілунком благословив сина на гру у збірній
Наймиліше відео дня. Батько поцілунком благословив сина на гру у збірній Valeriy Ruchka
04.09.2021 12:51 1795
Прямі трансляції
Навколо спорту

Ковалець: Ключовими для України стануть два матчі з Боснією і Герцеговиною

Сьогодні 12:10 353 0
Експерт висловився про шанси національної команди у відборі чемпіонату світу
Ковалець: Ключовими для України стануть два матчі з Боснією і Герцеговиною
#Ковалець

Джерело - zbirna.com.

Збірній України нічию з чинними чемпіонами світу збірною Франції (1:1) можна занести в актив.

Про це заявив відомий український тренер Сергій Ковалець.

"При хороших розкладах збірної України, якщо не враховувати невдалий матч з Казахстаном, в поєдинку з Францією потрібна була перемога. Втім, і нічию з чинними чемпіонами світу можна занести в актив синьо-жовтим.

Нічия з Казахстаном для мене стала шоком. І нехай говорять, що футбол непередбачуваний, підсумковий рахунок в Нур-Султані був несправедливим. Без везіння нікуди, а воно було на боці господарів. В ігровому плані збірна України на голову перевершувала свого опонента. І тут справа не в Олександру Петракові, це ще була команда Андрія Шевченка. Створити стільки гольових моментів і не виграти... Дуже прикро. Ці два очка, та що там казати, і березнева нічия як би потім не позначилися на підсумкових підрахунках.

Важливо, що шанси на потрапляння на чемпіонат світу залишилися. Фінляндії ще належить зіграти два матчі з французами. І незважаючи на те, що у нас наступна гра проти фінів, ключовими для синьо-жовтих, вважаю, будуть два протистояння з командою Боснії і Герцеговини", - сказав Ковалець.

Коментарі ()