 Україна - Франція 1:1. Огляд матчу | Футбол | Champion.com.ua
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Україна - Франція 1:1. Огляд матчу

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Огляд матчу Україна - Франція
Україна - Франція 1:1. Огляд матчу
#Україна

Джерело - Чемпіон.

У матчі 5-го туру європейського кваліфікаційного раунду відбору до чемпіонату світу-2022 з футболу збірна України зіграла внічию з Францією.

Чемпіонат світу-2022
Кваліфікація
Група D
4 вересня

Україна - Франція 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 44 Шапаренко, 1:1 - 50 Марсьяль

Україна: Пятов - Матвієнко, Кривцов, Забарний - Миколенко, Шапаренко (Сидорчук, 90), Степаненко, Тимчик - Циганков (Маліновський, 82), Ярмоленко (Зубков, 90+3) - Яремчук (Сікан, 82)

Франція: Льоріс - Дінь, Кімпембе, Зума, Дюбуа - Рабьо, Тчуамені (Верету, 83), Погба - Коман (Діабі, 64), Марсіаль (Бензема, 64), Грізманн

Попередження: Ярмоленко (88), Маліновський (89) - Кімпембе (88)

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