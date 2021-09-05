Колос мінімально переміг Десну в контрольному матчі

Джерело - Чемпіон.
Колос мінімально переграв Десну в рамках контрольного поєдинку.
Матч завершився з рахунком 2:1.
Контрольний поєдинок
5 вересня
Колос - Десна 2:1
Нагадаємо, Колос підписав бразильського нападника ФК Львів.
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Джерело - Чемпіон.
Колос мінімально переграв Десну в рамках контрольного поєдинку.
Матч завершився з рахунком 2:1.
Контрольний поєдинок
5 вересня
Колос - Десна 2:1
Нагадаємо, Колос підписав бразильського нападника ФК Львів.