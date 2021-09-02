Колос підписав бразильського нападника ФК Львів

Ковалівський клуб оформив ще один трансфер

Нападник Львова Абнер Ренан продовжить кар'єру у Колосі.

Про це повідомляє офіційний сайт ковалівської команди.

24-річний бразилець підписав з новим клубом контракт терміном на 3 роки. Футболіст обрав собі футболку під номером 19.

Нагадаємо, 24-річний Ренан виступав за Львів з літа 2019 року і за цей час встиг забити 11 голів у 43 матчах. З вересня 2020-го по січень 2021-го перебував в оренді у португальському Жил Вісенте.

Раніше Костишин подав у відставку з посади наставника Колоса.