Колос підписав бразильського нападника ФК Львів

Джерело - koloskovalivka.com.
Нападник Львова Абнер Ренан продовжить кар'єру у Колосі.
Про це повідомляє офіційний сайт ковалівської команди.
24-річний бразилець підписав з новим клубом контракт терміном на 3 роки. Футболіст обрав собі футболку під номером 19.
Нагадаємо, 24-річний Ренан виступав за Львів з літа 2019 року і за цей час встиг забити 11 голів у 43 матчах. З вересня 2020-го по січень 2021-го перебував в оренді у португальському Жил Вісенте.
Раніше Костишин подав у відставку з посади наставника Колоса.