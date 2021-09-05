Джерело - Великий футбол.

Керівництво УАФ мали намір продовжити контракт з колишнім головним тренером збірної України Андрієм Шевченком.

Про це заявив генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький.

"30 липня я мав із ним телефонну розмову і сказав: "Андрію Миколайовичу, наступного дня, тобто 31-го, нам потрібно оформити рішення про закінчення контрактів та відповідне звільнення вас і всього тренерського штабу. Але, оскільки я знаю від президента УАФ, що у вас 2-го або 3-го серпня запланована зустріч, то ми зможемо укласти нові контракти на умовах, які будуть обговорені й погоджені", - заявив функціонер.

Актуально: УАФ показала лист, відправлений Шевченку, для переговорів щодо продовження контракту

"З цим Андрій Миколайович, звісно, погодився. Сказав робити все згідно з законом, все, що необхідно. Сказав: "Справді, 2-го або 3-го ми (з Павелком – прим.) зустрінемося і будемо обговорювати умови нового пролонгованого контракту". Окрім цього, окрім телефонних розмов, була виконана необхідна юридична частина".

Читайте також: Стала відома зарплата Шевченка в збірній України