Також УАФ показала квитанцію, що лист було доставлено

Джерело - Великий футбол.

УАФ надсилала листа колишньому головному тренеру збірної України Андрію Шевченку про зустріч 2 серпня, на якій би велися переговори щодо продовження контракту.

Про це повідомляє Великий Футбол.

Виконком УАФ 7 червня 2020 року прийняв рішення, що після Євро-2020 відбудеться зустріч з тренерським штабом Шевченка, на якій обговорять продовження угоди.

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30 липня 2021-го на київську адресу Андрія Шевченка УАФ направила лист, в якому вказала, що чинний контракт закінчився.

Також УАФ показала квитанцію, що лист було доставлено.

Нагадаємо, колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко мав намір продовжити контракт з УАФ.