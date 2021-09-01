Валенсія орендувала нападника Лідса

Форвард не мав достатньо практики у минулому сезоні

Валенсія успішно завершила переговори з англійським Лідсом Юнайтед щодо трансферу ангольського нападника Елдера Кошти.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

У минулому сезоні футболіст провів 27 матчів у складі павичів (1512 хвилин), по п'ять разів при цьому відзначившись забитими м'ячами і гольовими передачами.

Однак, навіть з такими показниками Марсело Б'єлса не став розраховувати на свого підопічного в новому футбольному році, тому іспанська Валенсія відносно легко отримала схвалення на передачу Кошти на правах орендної угоди.

Після повернення з Іспанії, у 27-річного виконавця залишиться ще два роки чинного контракту з Лідсом.

Нагадаємо, Валенсія розгромила Алавес у 3 турі Ла-Ліги.