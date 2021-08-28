Валенсія розгромила Алавес у 3 турі Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.
У 3 турі Ла-Ліги Валенсія вдома обіграла Алавес.
Матч завершився з рахунком 3:0.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
3 тур, 27 серпня
Валенсія - Алавес 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 - Васс, 2:0 - 45+3 Солер, 3:0 - 60 Гуадеш
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Джерело - Чемпіон.
У 3 турі Ла-Ліги Валенсія вдома обіграла Алавес.
Матч завершився з рахунком 3:0.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
3 тур, 27 серпня
Валенсія - Алавес 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 - Васс, 2:0 - 45+3 Солер, 3:0 - 60 Гуадеш