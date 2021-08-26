 Реал відправить захисника у Серію А | Футбол | Champion.com.ua
Визначилися суперники Динамо та Шахтаря у Лізі чемпіонів
Сьогодні 20:14 1396 1
Паралімпіада-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 27 серпня
Сьогодні 20:31 996
Жеребкування Ліги чемпіонів: Як це було
Сьогодні 20:24 56444 2
Скрипник назвав склад Зорі на матч проти Рапіда
Сьогодні 18:37 610
Паралімпіада-2020. Медальний залік
Сьогодні 15:33 25121
Паралімпіада-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 26 серпня
Сьогодні 13:16 3279
Мерешко здобула другу медаль на Паралімпіаді
Сьогодні 11:38 8721
Де Дзербі: Серце і яйця не можна придбати на трансферному ринку
Сьогодні 10:54 1195
Жеребкування Ліги чемпіонів: Шахтар потрапив до третього кошика, Динамо - до четвертого
Сьогодні 08:54 9263
Зоря прийме Рапід. Розклад матчів кваліфікації Ліги Європи
Сьогодні 08:39 1155
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Фактор Мудрика: молодий футболіст вперше зіграв у Лізі чемпіонів і приніс перемогу Шахтарю
Фактор Мудрика: молодий футболіст вперше зіграв у Лізі чемпіонів і приніс перемогу Шахтарю Андрій Твердохліб
Сьогодні 00:58 2449 3
Марлос забив у ворота Монако та подарував надію Шахтарю
Марлос забив у ворота Монако та подарував надію Шахтарю Андрій Твердохліб
Вчора 23:41 2082
Шахтар вдруге пропускає від Монако в кваліфікації Ліги чемпіонів
Шахтар вдруге пропускає від Монако в кваліфікації Ліги чемпіонів Андрій Твердохліб
Вчора 22:44 1622
Монако відкрив рахунок у матчі Ліги чемпіонів із Шахтарем
Монако відкрив рахунок у матчі Ліги чемпіонів із Шахтарем Андрій Твердохліб
Вчора 22:27 2023
Для маленьких футболістів, які співали Гімн України, відкрили сучасний футбольний майданчик
Для маленьких футболістів, які співали Гімн України, відкрили сучасний футбольний майданчик Андрій Твердохліб
Вчора 21:40 781
Бразильський ексфутболіст Динамо привітав українців із Днем незалежності
Бразильський ексфутболіст Динамо привітав українців із Днем незалежності Андрій Твердохліб
Вчора 18:45 748
30 років Незалежності України. Зірки українського спорту вітають зі святом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
30 років Незалежності України. Зірки українського спорту вітають зі святом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ Андрій Твердохліб
Вчора 18:38 2171
Росіяни влаштували істерику через українських паралімпійців
Росіяни влаштували істерику через українських паралімпійців Андрій Дунець
Вчора 16:42 68704 11
Відео дня. Аргентинський футболіст 14 разів поспіль не зміг забити з близької відстані
Відео дня. Аргентинський футболіст 14 разів поспіль не зміг забити з близької відстані Андрій Дунець
Вчора 13:54 2282
На етапі Кубка світу відбувся масовий завал лижників
На етапі Кубка світу відбувся масовий завал лижників Андрій Твердохліб
24.08.2021 19:45 1210
Президент Зеленський під час урочистої промови потролив Януковича, згадавши Бубку
Президент Зеленський під час урочистої промови потролив Януковича, згадавши Бубку Андрій Твердохліб
24.08.2021 18:35 1326
Відео дня. Усик написав зворушливого вірша на честь Дня незалежності
Відео дня. Усик написав зворушливого вірша на честь Дня незалежності Андрій Твердохліб
24.08.2021 18:21 1286
Клочкову не запросили на святкування Дня незалежності, чотириразова олімпійська чемпіонка образилась
Клочкову не запросили на святкування Дня незалежності, чотириразова олімпійська чемпіонка образилась Андрій Твердохліб
24.08.2021 16:53 7017
Світоліна в День державного прапора посмакувала українським борщем у Чикаго
Світоліна в День державного прапора посмакувала українським борщем у Чикаго Андрій Твердохліб
24.08.2021 15:45 999
Андрій Шевченко відвідав базу Шахтаря та поспілкувався з футболістами
Андрій Шевченко відвідав базу Шахтаря та поспілкувався з футболістами Андрій Твердохліб
24.08.2021 14:02 1420
Прямі трансляції
Навколо спорту

Реал відправить захисника у Серію А

Сьогодні 19:13 206 0
Фіорентина орендує захисника Реала
#Реал

Джерело - football24.ua.

Захисник Реала Альваро Одріосола продовжить кар'єру у Фіорентині.

Про це повідомляє Di Marzio.

Реал традиційно відпустив свого захисника в оренду на один рік. Деталі переходу узгоджені, 25-річному іспанцю залишився лише медогляд у таборі "фіалок". Нагадаємо, у 2018-му Реал придбав Альваро у Реал Сосьєдада за 30 млн євро.

У минулому сезоні Ла Ліги Одріосола провів лише 13 матчів, відзначившись двома голами. Фіорентина попередній розіграш Серії А завершила на 13-й сходинці.

Коментарі ()