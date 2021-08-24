Новий головний тренер збірної України Олександр Петраков не буде міняти стиль національної команди.

Про це розповів екснападник Шахтаря Андрій Воробей.

"Чи стало несподіванкою призначення Петракова на посаду головного тренера збірної України? З одного боку, так, оскільки він раніше не працював з дорослими командами. Однак, такий фахівець заслужив спробувати себе в цій ролі, адже його результати, нехай і з юнацькими збірними, викликають повагу.

У Петракова підібрався такий контингент виконавців, що тренеру не доведеться багато розповідати. Практично всі хлопці виступають на серйозному рівні, у топ-клубах. А враховуючи педагогічні та людські якості Олександра Васильовича, вірю, що для наставника не буде проблемою влитися в колектив.

Не думаю, що Петраков буде щось кардинально міняти в стилі гри команди, але, впевнений, що дисципліни додасться. Він сказав, що, можливо, гарної гри і не буде, але команда постарається зіграти на результат, а в цьому питанні наставник – ас.

Щоб у "синьо-жовтих" залишалися гарні шанси на вихід до фінальної частини ЧС-2022, потрібно брати максимум. Казахстан у будь-якому випадку необхідно обігравати, і, думаю, ми це зробимо. З Францією ми граємо за підтримки своїх глядачів. Для тренера найважливішим буде налаштувати команду морально, а у фізичному та технічному плані, впевнений, ми не поступимося французам", – розповів Воробей.