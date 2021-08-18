Петраков оголосив можливий тренерський штаб збірної України

Олександр Петраков прокоментував тренерський штаб збірної України

Джерело - Чемпіон.

Виконуючий обов'язки головного тренера збірної України Олександр Петраков у п'ятиденний термін має надати пропозиції щодо формування тренерського, адміністративного та медичного штабу.

Новий наставник національної команди у тренерському штабі хоче бачити:

- Андрія Анненкова, який працює у Чорноморці

- В'ячеслава Кернозенка - тренер воротарів

- В'ячеслава Руженцева та Івана Баштового - фізпідготовка, а також Олександра Шовковського

Наразі Петраков ще не зв‘язувався з можливими наставниками. Також імовірно, що список поповнить ще один тренер.

Нагадаємо, Петраков став головним тренером збірної України.