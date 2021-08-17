Мирон Маркевич має намір повернутися до тренерської роботи після 5 років роботи в Українській асоціації футболу.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

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"Звичайно, Маркевич повернеться до роботи в українському футболі. Він 5 років працював в комітеті збірних УАФ і десь розраховував, що йому запропонують очолити збірну України. Йому сказали, що фаворит - Ребров, і Мирон Богданович десь, напевно, образився.

Бажаю йому всього найкращого. Говорив з Маркевичем, і у нього є натхнення працювати тренером, повернутися до цього. Думаю, він себе ще знайде в якості наставника", - сказав Циганик.