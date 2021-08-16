В основному списку - 24 футболісти, ще восьмеро гравців - у резервному

Джерело - УАФ.

Комітет національних збірних УАФ визначився з розширеним списком гравців, яких буде викликано для підготовки та участі у вересневих матчах національної команди України.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Українці проведуть відбірні матчі до чемпіонату світу-2022 проти Казахстану (1 вересня в Нур-Султані) та Франції (4 вересня в Києві), а також товариський - проти Чехії (8 вересня у Пльзені). У переліку викликаних - 24 гравці. Ще восьмеро виконавців внесено до резервного списку.

Розширений список гравців національної команди України

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо Київ), Анатолій Трубін (Шахтар Донецьк), Андрій Лунін (Реал Мадрид, Іспанія).

Захисники: Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (усі - Шахтар Донецьк), Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота (всі - Динамо Київ), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія).

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Віталій Буяльський (усі - Динамо Київ), Тарас Степаненко (Шахтар Донецьк), Руслан Маліновський (Аталанта, Італія), Андрій Ярмоленко (Вест Гем, Англія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Олександр Зубков, Ігор Харатін (обидва - Ференцварош, Угорщина).

Нападники: Роман Яремчук (Бенфіка, Португалія), Артем Довбик (Дніпро-1 Дніпро).

Резервний список: Євген Макаренко (Фегервар, Угорщина), Віктор Коваленко (Спеція, Італія), Євген Коноплянка, Юхим Конопля, Данило Сікан (усі - Шахтар Донецьк), Тарас Качараба (Славія Прага, Чехія), Богдан Михайліченко (Андерлехт, Бельгія), Владислав Кочергін (Зоря Луганськ).

Збір національної команди розпочнеться 29 серпня в Києві.

Засідання Виконкому УАФ, на якому буде розглянуто питання тренерського штабу національної збірної, відбудеться в Будинку футболу 17 серпня.

Нагадаємо, в УАФ є два кандидати на посаду наставника збірної України.