Джерело - Чемпіон.
Екстренер Металіст та Дніпра Мирон Маркевич мав шанси очолити національну команду після відходу Андрія Шевченка.
Про це розповів журналіст Андрій Маліновський в ефірі програми Футбольний формат.
"Сергій Ковалець повинен був увійти до тренерського штабу Мирона Маркевича, якби він очолив збірну України.
Актуально: Денисов: В УАФ є два кандидати на пост наставника збірної України
Крім цього, однією з умов роботи Маркевича у збірній була наявність у цьому ж штабі сина Остапа, який би поєднував посаду помічника в збірній з посадою головного тренера Маріуполя. Це були його умови, які він ставив асоціації, щоб національна команда могла якнайкраще виступити на чемпіонаті світу", – сказав Маліновський.
Раніше, УАФ знайшла заміну Маркевичу.