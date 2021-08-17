Екстренер Металіст та Дніпра Мирон Маркевич мав шанси очолити національну команду після відходу Андрія Шевченка.

Про це розповів журналіст Андрій Маліновський в ефірі програми Футбольний формат.

"Сергій Ковалець повинен був увійти до тренерського штабу Мирона Маркевича, якби він очолив збірну України.

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Крім цього, однією з умов роботи Маркевича у збірній була наявність у цьому ж штабі сина Остапа, який би поєднував посаду помічника в збірній з посадою головного тренера Маріуполя. Це були його умови, які він ставив асоціації, щоб національна команда могла якнайкраще виступити на чемпіонаті світу", – сказав Маліновський.