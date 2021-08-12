Саленко: Поведінка Селезньова - це вже від безсилля

Нападник Миная Євген Селезньов неприпустимо поводився на футбольному полі.

Про це розповів колишній форвард Динамо Олег Саленко.

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"Поведінка Селезньова в підтрибунці? Це вже від безсилля. А як він поводився на полі - від того ж безсилля кричав та лаявся і на одноклубників, і на суперників. Це ще добре обійшлося, а так би пару разів проти нього зіграли жорстко, що він після травми не грав би в футбол.

Чому його свого часу з Колоса прибрав Костишин? Тому що він став керувати на полі командою, а це неприпустимо", - сказав Саленко.