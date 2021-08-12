Захисник Динамо Олександр Караваєв не має претензій до нападника Миная Євгена Селезньова.

Про це заявив сам гравець киян.

"Конфлікт з Селезньовим? Я не хочу це коментувати. Я адекватний хлопець, зараз їду додому, проведу час з сім'єю, у мене є на що витрачати свій час. Який може бути конфлікт? Ми граємо в футбол, хтось чимось незадоволений, щось висловлює. У когось якісь особисті проблеми або претензії. У мене немає претензій. Ми граємо у футбол, показуємо свою гру і результат. А що там відбувається - відбувається там.

Якби я залишився задоволений всім, що відбувалося на футбольному полі, я б злукавив. У мене були гольові моменти, які я не використав. Значить, є над чим працювати і до чого прагнути. У нас було багато шансів, але кульгає реалізація, яка потрібна, щоб більш комфортно себе почувати у матчі.

2:0 – це досить слизький рахунок, тим більше, що другий м'яч забили наприкінці тайму, і без нього було б дуже важко. Якби реалізували свої моменти до перерви і в другому таймі, то все було б набагато легше. Але потрібно віддати належне супернику, вони грали у хороший футбол. Ми з хлопцями після матчу спілкувалися в роздягальні і відзначили, що Минай показав гідний футбол", - сказав Караваєв.