Джерело - Чемпіон.
Нападник Миная Євген Селезньов у перенесеному матчі з Динамо (0:2) влаштував конфлікт з вінгером киян Олександром Караваєвим.
Про це повідомляє Профутбол.
У першому таймі Селезньов грубо сфолив, а потім почав на підвищених тонах розмовляти з Караваєвим. Арбітр заспокоїв гравців. Суперечка продовжилася у підтрибунному приміщенні під час перерви.
Селезньов: Буя, ну якого х** він свистить, б***ь, в штрафному?
Караваєв: Я тобі зараз все в очі скажу.
Селезньов: Пішли відійдемо разом на вулицю, біля стадіону вийдемо.
Караваєв: А для чого?
Селезньов: Поговоримо.
Караваєв: Для чого?
Селезньов: Ну просто поговоримо.
Караваєв: Навіщо мені з тобою розмовляти? От і все.
Селезньов (іншому гравцеві): Ну ти бачив? Я чисто м'яч забирав.