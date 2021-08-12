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Селезньов влаштував конфлікт з Караваєвим

Сьогодні 08:08 808 2
Суперечка продовжилася у підтрибунному приміщенні під час перерви
Селезньов влаштував конфлікт з Караваєвим
#Селезньов, #Караваєв

Джерело - Чемпіон.

Нападник Миная Євген Селезньов у перенесеному матчі з Динамо (0:2) влаштував конфлікт з вінгером киян Олександром Караваєвим.

Про це повідомляє Профутбол.

У першому таймі Селезньов грубо сфолив, а потім почав на підвищених тонах розмовляти з Караваєвим. Арбітр заспокоїв гравців. Суперечка продовжилася у підтрибунному приміщенні під час перерви.

Селезньов: Буя, ну якого х** він свистить, б***ь, в штрафному?

Караваєв: Я тобі зараз все в очі скажу.

Селезньов: Пішли відійдемо разом на вулицю, біля стадіону вийдемо.

Караваєв: А для чого?

Селезньов: Поговоримо.

Караваєв: Для чого?

Селезньов: Ну просто поговоримо.

Караваєв: Навіщо мені з тобою розмовляти? От і все.

Селезньов (іншому гравцеві): Ну ти бачив? Я чисто м'яч забирав.

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