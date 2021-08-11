Ковач: Шахтар - найскладніший суперник для Монако

Донецький Шахтар є найскладнішим суперником, з яким Монако доведеться зустрічатися у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Про це заявив головний тренер монегасків Ніко Ковач.

"Спочатку потрібно підготуватися до Лорьяну, а вже потім думати про Шахтар. У минулому сезоні ми побачили, яка це була класна команда, адже вони двічі обіграли Реал Мадрид. У Шахтаря багато бразильських футболістів, новий італійський тренер Роберто Де Дзербі. Це найскладніший суперник, з яким нам доводилося зустрічатися в кваліфікації. Шахтар - грізний суперник, який звик до ігор Ліги чемпіонів. Вони фаворити, але ми віримо в свої сили і свої якості.

У минулому сезоні ми багато працювали, щоб потрапити в Лігу чемпіонів. Ми будемо щасливі зіграти в цьому матчі, але як тренер я в першу чергу зараз думаю про Лорьян", - сказав Ковач.