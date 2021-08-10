Шахтар розібрався з Генком у кваліфікації Ліги чемпіонів

Шахтар переконливо пройшов у раунд плей-оф

Джерело - Чемпіон.

Шахтар у матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів-2021/22 вдома обіграв Генк.

Матч завершився з рахунком 2:1.

Рахунок у матчі відкрив Лассіна Траоре, який з вбивчої відстані прошив голкіпера. У Другій половині гри перевагу гірників подвоїв Маркос Антоніо.

Генк забив гол наприкінці матчу, відзначився Дессер.

У наступному раунді Шахтар зіграє з переможцем пари Монако - Спарта.

Ліга чемпіонів

Кваліфікація, 3-й раунд

Матч-відповідь,10 серпня

Шахтар - Генк 2:1 (1:0)

(Перший матч - 2:1)

Голи: 1:0 - 27 Траоре, 2:0 - 77 Антоніо, 2:1 - 90 Дессер

Шахтар: Трубін, Матвієнко, Вітао, Марлон, Додо, М.Антоніо, А.Патрік (Марлос, 67), Майкон (Степаненко, 84), Тете, Педріньо (Судаков, 37; Коноплянка, 67), Траоре (Сікан, 85).

Генк: Вандервоордт, Артеага, Лукумі (Дессерс, 68), Куеста, Муньос, Грошовскі (Ейтінг, 62), Хейнен, Торстведт (Ндайішиміе, 62), Іто (Садік, 82), Онуачу (Пейнтсіл, 82), Бонгонда.

Попередження: Судаков (42), Трубін (71), Вітао (92) - Лукумі (45+1), Муньос (95)