 Бенфіка з голом Яремчука вибила Спартак, Лудогорець з Пластуном пройшов Олімпіакос: Результати кваліфікації Ліги чемпіонів | Футбол | Champion.com.ua
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Бенфіка з голом Яремчука вибила Спартак, Лудогорець з Пластуном пройшов Олімпіакос: Результати кваліфікації Ліги чемпіонів

Вчора 23:54 775 0
Результати кваліфікації Ліги чемпіонів
Бенфіка з голом Яремчука вибила Спартак, Лудогорець з Пластуном пройшов Олімпіакос: Результати кваліфікації Ліги чемпіонів
#Бенфіка, #Яремчук

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 3 кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Роман Яремчук відзначив дебют за Бенфіку голом у ворота Спартака.

Ліга чемпіонів
Кваліфікація, 3 раунд
Матч-відповідь, 10 серпня

Лудогорець - Олімпіакос Пірей 2:2 - по пенальті 4:1

(Перший матч 1:1)

Голи: 0:1 - 31 М’Віла, 1:1 - 49 Семеду (автогол), 2:1 - 57 Сотіріу, 2:2 - 68 Ель-Арабі

Янг Бойз - ЧФР Клуж 3:1 (3:1)

(Перший матч 1:1)

Голи: 0:1 - 4 Омрані, 1:1 - 23 Сібачо, 2:1 - 25 Нгамалю, 3:1 - 42 Сібачо

Бенфіка - Спартак Москва 2:0 (0:0)

(Перший матч 2:0)

Голи: 1:0 - 58 Маріу, 2:0 - 90+2 Яремчук

Легія - Динамо Загреб 0:1 (0:1)

(Перший матч 1:1)

Голи: 0:1 -  20 Франьїч

Рейнджерс – Мальме 1:2 (1:0)

(Перший матч 1:2)

Голи: 1:0 - 19 Морелос, 1:1 - 53 Чолак, 1:2 - 58 Чолак

Раніше, Шахтар розібрався з Генком у кваліфікації Ліги чемпіонів.

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