Бенфіка з голом Яремчука вибила Спартак, Лудогорець з Пластуном пройшов Олімпіакос: Результати кваліфікації Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 3 кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.
Роман Яремчук відзначив дебют за Бенфіку голом у ворота Спартака.
Лудогорець - Олімпіакос Пірей 2:2 - по пенальті 4:1
(Перший матч 1:1)
Голи: 0:1 - 31 М’Віла, 1:1 - 49 Семеду (автогол), 2:1 - 57 Сотіріу, 2:2 - 68 Ель-Арабі
Янг Бойз - ЧФР Клуж 3:1 (3:1)
(Перший матч 1:1)
Голи: 0:1 - 4 Омрані, 1:1 - 23 Сібачо, 2:1 - 25 Нгамалю, 3:1 - 42 Сібачо
Бенфіка - Спартак Москва 2:0 (0:0)
(Перший матч 2:0)
Голи: 1:0 - 58 Маріу, 2:0 - 90+2 Яремчук
Легія - Динамо Загреб 0:1 (0:1)
(Перший матч 1:1)
Голи: 0:1 - 20 Франьїч
Рейнджерс – Мальме 1:2 (1:0)
(Перший матч 1:2)
Голи: 1:0 - 19 Морелос, 1:1 - 53 Чолак, 1:2 - 58 Чолак
Раніше, Шахтар розібрався з Генком у кваліфікації Ліги чемпіонів.