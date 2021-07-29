 Поворознюк: Побачу по глядачах, чи потрібен футбол в Кропивницькому, і чи варто далі там грати | Футбол | Champion.com.ua
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Поворознюк: Побачу по глядачах, чи потрібен футбол в Кропивницькому, і чи варто далі там грати

Сьогодні 12:25 1119 1
Клуб з Петрового ще очікує підсилення
Поворознюк: Побачу по глядачах, чи потрібен футбол в Кропивницькому, і чи варто далі там грати
#Інгулець

Джерело - Чемпіон.

Президент Інгульця Олександр Поворознюк хоче, щоб збільшився інтерес до футболу у Кропивницькому.

Про це заявив сам власник клубу.

"Хотілося, щоб приходило на футбол більше [глядачів]. Якщо ви вважаєте, що в Кропивницького потрібен футбол, то ми зробили все для того, щоб ви дивилися, приходили і вболівали. Якщо вважаєте, що в Кропивницького футбол не потрібен, то я побачу це по аудиторії, глядачам [на матчі із Зорею]. Тоді ми будемо робити висновки: будемо грати в Кропивницького чи ні. Але я свято вірю в те, що футбол ви любите, Інгулець ви любите і на матч із Зорею ви прийдете", - зазначив Поворознюк.

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Допис, поширений ФК "Інгулець" Петрове (@fcinhulets)

Інгулець виступав на стадіоні Зірка в Кропивницького в минулому сезоні, а також почав в обласному центрі новий розіграш УПЛ. Паралельно клуб будує стадіон у Петровому, де планує виступати вже з весни.

Нагадаємо, Шахтар мінімально переграв Інгулець у 1 турі УПЛ.

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