Поворознюк: Побачу по глядачах, чи потрібен футбол в Кропивницькому, і чи варто далі там грати

Президент Інгульця Олександр Поворознюк хоче, щоб збільшився інтерес до футболу у Кропивницькому.

Про це заявив сам власник клубу.

"Хотілося, щоб приходило на футбол більше [глядачів]. Якщо ви вважаєте, що в Кропивницького потрібен футбол, то ми зробили все для того, щоб ви дивилися, приходили і вболівали. Якщо вважаєте, що в Кропивницького футбол не потрібен, то я побачу це по аудиторії, глядачам [на матчі із Зорею]. Тоді ми будемо робити висновки: будемо грати в Кропивницького чи ні. Але я свято вірю в те, що футбол ви любите, Інгулець ви любите і на матч із Зорею ви прийдете", - зазначив Поворознюк.