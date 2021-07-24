УПЛ. Шахтар мінімально переграв Інгулець у 1 турі

Джерело - Чемпіон.
Донецький Шахтар здобув мінімальну перемогу над Інгульцем у рамках першого туру УПЛ.
Поєдинок завершився з рахунком 2:1 на користь "гірників".
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
24 липня, 1 тур
Шахтар - Інгулець 2:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 12 Траоре, 2:0 - 34 Патрік, 2:1 - 81 Стефен
Шахтар: Трубін, Додо, Марлон, Степаненко, Майкон, Соломон(Антоніо 88), Патрік(Судаков 69), Матвієнко, Траоре, Педріньо(Тете 69), Корнієнко(83)
Запасні: Пятов, Вітао, Антоніо, Дентиньо, Тете, Бондарнеко, Мудрик, Судаков, Конопля
Інгулець: Гальчук, Запорожець, Шарай(Головкін 73), Полегенько, Коробенко, Сітало(Стефен 46), Шишка, Павлов(Козак 73), Опанасенко, Ковальов, Поспєлов
Запасні: Шуст, Салем, Козак, Бартуловіч, Коваленко, Головкін, Асмелаш, Мельничук, Стефен
Жовті картки: Запорожець(40), Павлов(66), Тете(90+3)
Нагадаємо, Верес та Колос не визначили сильнішого.