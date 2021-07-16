Лестер підписав захисника Саутгемптона

Лестер підписав контракт із захисником Раяном Бертраном. Угода між клубом і гравцем розрахована на два сезони.

Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

Після закінчення сезону 31-річний Бертран покинув Саутгемптон, за який виступав з 2014 року.

Минулого сезону ексзахисник збірної Англії провів 29 матчів за Святих у всіх турнірах і віддав один гольовий пас.

У літнє міжсезоння Лестер підписав нападника Патсона Дака і півзахисника Бубакарі Сумаре.

Лестер зайняв п’яте місце в Прем’єр-лізі і виграв Кубок Англії. У новому сезоні Лисиці зіграють у Лізі Європи.