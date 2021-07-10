Шкурін про перехід в Динамо: Велика можливість вийти на інший рівень

Перехід відбувся дуже швидко, на думку гравця

Джерело - офіційний сайт Динамо.

Перехід у київське Динамо - це хороша можливість вийти на інший рівень.

Про це заявив новачок киян Ілля Шкурін.

"Перехід відбувся дуже швидко. Я навіть подумати не встиг, але таким шансом було гріх не скористатися. Це велика можливість - хороша ліга, клуб-чемпіон з багатющою історією", - заяви гравець.

Актуально: Динамо вирушило на другий збір до Швейцарії

"В першу чергу скажу банальну річ: потрібно досягти тих результатів командних, які стоять перед Динамо Київ. А по-друге - розвиватися самому і, можливо, вийти на інший рівень. Я вірю, що мені допоможуть тут", - сказав Шкурін.

Нагадаємо, Динамо і Дженоа узгодили трансфер Супряги.