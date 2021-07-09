Шкурін виступатиме на правах оренди до кінця сезону-2021/2022 з правом викупу

Джерело - фК Динамо.

Динамо досягло домовленості з московським ЦСКА про перехід 21-річного форварда Іллі Шкуріна.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Білоруський нападник виступатиме у київській команді на правах оренди до кінця сезону-2021/2022 з правом викупу. В суботу 10 липня він відправиться з біло-синіми на другий підготовчий збір до Швейцарії.

Ілля Шкурін народився 17 серпня 1999 року у Вітебську. Вихованець ФК Вітебськ. На батьківщині на дорослому рівні виступав за ФК Вітебськ і Енергетик-БГУ.

У складі Енергетик-БГУ в чемпіонаті Білорусі 2019-го року забив 19 м'ячів у національному чемпіонаті та став найкращим бомбардиром сезону, випередивши найближчого переслідувача на п'ять голів.

У січні 2020-го перейшов до московського ЦСКА, у складі якого провів 19 матчів у всіх турнірах і забив 3 м'ячі (всі - у рамках російської Прем'єр-ліги).

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