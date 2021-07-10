Динамо вирушило на другий збір до Швейцарії

У складі київської команди 27 футболістів.

Джерело - офіційний сайт Динамо.

Сьогодні, 10 липня, київське Динамо розпочинає другий літній навчально-тренувальний збір.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

До складу Динамо на зборі у Швейцарії ввійшли 27 виконавців.

Воротарі: Бойко, Нещерет, Моргун

Захисники: Сідклей, Сирота, Шабанов, Кендзьора, Попов, Тимчик, Бражко, Дубінчак, Вівчаренко

Півзахисники: Буяльський, Гармаш, Родрігес, де Пена, Шепелєв, Андрієвський, Лєднєв, Вербич, Антюх, Коробенко, Беніто

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Форварди: Супряга, Кулач, Шкурін, Ванат

Нагадаємо, що на зборі заплановано проведення чотирьох контрольних матчів:

10 липня, 21:00 - Серветт - Динамо

14 липня, 20:00 - Сьон - Динамо

17 липня, 21:00 - Ніцца - Динамо

20 липня, 16:00 - Атлетик - Динамо

Раніше Динамо і Дженоа узгодили трансфер Супряги.