 Динамо вирушило на другий збір до Швейцарії | Футбол | Champion.com.ua
Ярмоленко у ТОП-10 гравців Євро-2020 напередодні фіналу
Вчора 09:10 4649
Бущан і Матвієнко - у збірній відкриттів Євро-2020
Сьогодні 10:54 208
Мак-Грегор - Пуар'є: онлайн-трансляція
Сьогодні 09:38 2177
Ярмоленко погодився перейти в Фенербахче, - ЗМІ
Сьогодні 09:13 453
Євро-2020. Італія - Англія: онлайн-трансляція
Сьогодні 09:13 967
Коваленко перейде в Емполі
Сьогодні 08:41 662
Колумбія перемогла Перу та здобула бронзу Кубка Америки
Сьогодні 08:11 252
Динамо орендувало нападника ЦСКА
Вчора 23:09 691
Рома зацікавилася Миколенком
Вчора 22:40 749
Кохан став чемпіоном Європи серед молоді
Вчора 22:24 322
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Англія мала виграти інакше: реакція гравців та експертів на пенальті у ворота збірної Данії
Англія мала виграти інакше: реакція гравців та експертів на пенальті у ворота збірної Данії Стас Лысак
08.07.2021 21:39 6651 4
Стерлінг - дайвер: інтернет вибухнув після матчу Англія - Данія
Стерлінг - дайвер: інтернет вибухнув після матчу Англія - Данія Стас Лысак
08.07.2021 20:32 1030
Ганьба УЄФА: як уболівальники реагували на пенальті у ворота збірної Данії
Ганьба УЄФА: як уболівальники реагували на пенальті у ворота збірної Данії Стас Лысак
08.07.2021 17:30 2019
Сім років тому збірна Німеччини познущалася з Бразилії на чемпіонаті світу
Сім років тому збірна Німеччини познущалася з Бразилії на чемпіонаті світу Valeriy Ruchka
08.07.2021 16:37 3163
Скандальні українські моделі підтримали збірну Англії оголеними фото
Скандальні українські моделі підтримали збірну Англії оголеними фото Valeriy Ruchka
08.07.2021 13:59 3541 2
Ефектне промо боксерського шоу від K2 Promotions
Ефектне промо боксерського шоу від K2 Promotions Valeriy Ruchka
07.07.2021 16:46 648
Героям Слава! Три роки тому колишні гравці Динамо передали привіт українським уболівальникам
Героям Слава! Три роки тому колишні гравці Динамо передали привіт українським уболівальникам Valeriy Ruchka
07.07.2021 12:38 2599
Шлях до фіналу. Усі матчі збірної Італії на Євро-2020
Шлях до фіналу. Усі матчі збірної Італії на Євро-2020 Valeriy Ruchka
07.07.2021 11:13 565
Тренер київського ХІТа назвав гравців збірної України трупами
Тренер київського ХІТа назвав гравців збірної України трупами Андрій Твердохліб
07.07.2021 10:00 2130
Прапори України на смітнику. Зустрічати національну збірну привезли людей примусово
Прапори України на смітнику. Зустрічати національну збірну привезли людей примусово Valeriy Ruchka
06.07.2021 17:32 5895 6
Прямі трансляції
Навколо спорту

Динамо вирушило на другий збір до Швейцарії

Сьогодні 10:39 156 0
У складі київської команди 27 футболістів.
Динамо вирушило на другий збір до Швейцарії
#Динамо

Джерело - офіційний сайт Динамо.

Сьогодні, 10 липня, київське Динамо розпочинає другий літній навчально-тренувальний збір.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

До складу Динамо на зборі у Швейцарії ввійшли 27 виконавців.

Воротарі: Бойко, Нещерет, Моргун

Захисники: Сідклей, Сирота, Шабанов, Кендзьора, Попов, Тимчик, Бражко, Дубінчак, Вівчаренко

Півзахисники: Буяльський, Гармаш, Родрігес, де Пена, Шепелєв, Андрієвський, Лєднєв, Вербич, Антюх, Коробенко, Беніто

  АктуальноДинамо орендувало нападника ЦСКА

Форварди: Супряга, Кулач, Шкурін, Ванат

Нагадаємо, що на зборі заплановано проведення чотирьох контрольних матчів:

10 липня, 21:00 - Серветт - Динамо

14 липня, 20:00 - Сьон - Динамо

17 липня, 21:00 - Ніцца - Динамо

20 липня, 16:00 - Атлетик - Динамо

Раніше Динамо і Дженоа узгодили трансфер Супряги.

Коментарі ()