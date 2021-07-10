Динамо вирушило на другий збір до Швейцарії

Джерело - офіційний сайт Динамо.
Сьогодні, 10 липня, київське Динамо розпочинає другий літній навчально-тренувальний збір.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
До складу Динамо на зборі у Швейцарії ввійшли 27 виконавців.
Воротарі: Бойко, Нещерет, Моргун
Захисники: Сідклей, Сирота, Шабанов, Кендзьора, Попов, Тимчик, Бражко, Дубінчак, Вівчаренко
Півзахисники: Буяльський, Гармаш, Родрігес, де Пена, Шепелєв, Андрієвський, Лєднєв, Вербич, Антюх, Коробенко, Беніто
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Форварди: Супряга, Кулач, Шкурін, Ванат
Нагадаємо, що на зборі заплановано проведення чотирьох контрольних матчів:
10 липня, 21:00 - Серветт - Динамо
14 липня, 20:00 - Сьон - Динамо
17 липня, 21:00 - Ніцца - Динамо
20 липня, 16:00 - Атлетик - Динамо