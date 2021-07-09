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Динамо і Дженоа узгодили трансфер Супряги

Вчора 21:24 1019 0
Форвард Динамо продовжить кар'єру в Серії А
Динамо і Дженоа узгодили трансфер Супряги
#Дженоа, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Динамо і Дженоа домовилися з приводу трансферу форварда Владислав Супряги.

Про це повідомляє авторитетний інсайдер Ніколо Скіра.

Для українського гравця вже готовий контракт до літа 2026 року. Умови трансферу стануть відомі пізніше. Зараз посередник Валеріо Джуффріда працює над формальним завершенням угоди.

Раніше повідомлялося про те, що Дженоа візьме Супрягу в річну оренду з обов'язковим викупом за суму, близьку до 10 мільйонів євро.

У минулому сезоні 21-річний Супряга провів за Динамо 31 матч у всіх турнірах, в яких забив 3 голи і зробив 5 асистів.

Нагадаємо, Луческу готовий відпустити Супрягу до Італії.

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