Харківський Металіст має декілька варіантів щодо вибору технічного партнера клубу.

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Про це заявив президент клубу Олександр Ярославський.

"Ми розглядаємо три варіанти - Adidas, Joma і Nike. Це повинна бути лінія одягу суто Металіста, а не копія з якогось шаблону іншої команди. Як тільки ми визначимося з тим, хто готовий зробити ексклюзивну лінію і дизайн екіпіровки Металіста - на тому і зупинимося", - сказав Ярославський.