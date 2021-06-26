Ярославський виділив 163 млн гривень на реконструкцію інфраструктури Металіста

Джерело - Металіст.

Олександр Ярославський виділив 163 млн грн на реконструкцію стадіону, навчально-тренувальної бази і будівлі дитячої академії клубу, включаючи повне відновлення ігрових полів.

Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

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У цю суму входять роботи по відновленню стадіону, навчально-тренувальної бази в Високому і будівлі дитячої академії клубу, включаючи повне відновлення ігрових полів.

На Західній трибуні стадіону Металіст встановлять нові крісла фірми Figueras, нові столи для зони ЗМІ і постелять італійські килими з логотипом клубу в VIP-секторі.

У підтрибунному приміщенні Північної трибуни з нуля зроблять електрику, кондиціонування і водопостачання.