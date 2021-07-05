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Зінченко: Ми увійшли в історію, але завжди хочеться краще і більше

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Зінченко: Ми увійшли в історію, але завжди хочеться краще і більше
#Євро-2020, #Зінченко, #Манчестер Сіті

Джерело - Трибуна.

Збірна України здатна перевершити своє досягнення на Євро-2020.

Про це заявив гравець збірної та Манчестер Сіті Олександр Зінченко.

"Спасибі величезне за підтримку. Це дійсно відчувалося протягом усього турніру. Безумовно, приємно повертатися додому, коли тебе чекають люди. Завжди хочеться краще, але що є, то є на сьогодні. Потрібно з холодною головою все це прийняти, проаналізувати і в наступний раз покращувати результати", - заявив гравець.

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"Ми вже увійшли в історію, але завжди хочеться краще і більше. Вважаю, у нас є для цього все необхідне, - сказав Зінченко.

Нагадаємо, Миколенко - найкращий гравець збірної України в матчі з Англією за даними InStat.

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