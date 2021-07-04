 Визначилися найкращі гравці збірної України в матчі з Англією | Блоги | Champion.com.ua
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Зарубіжні видання визначили найкращих гравців збірної України в матчі з Англією

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Зарубіжні видання визначили найкращих гравців збірної України в матчі з Англією
#Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

Збірна України пустпилася команді Англії в рамках чвертьфіналу Євро-2020.

Squawka Football та TuttoMercatoWeb підвели підсумки останнього матчу підопічних Андрія Шевченка на чемпіонаті Європи-2020.

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Squawka Football вважає, що найкращим у складі збірної України були Олександр Зінченко, Віталій Миколенко та Віктор Циганков.

Бущан(5), Караваєв(4), Кривцов(4) Забарний(5), Матвієнко(5), Миколенко(7), Сидорчук(4), Шапаренко(6), Зінченко(7), Ярмоленко(5),  Яремчук(4), Макаренко(5), Циганков(7)

На думку італійців найкращим гравцем матчу став Георгій Бущан.

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Бущан(6), Караваєв(4,5), Кривцов(4,5) Забарний(5,5), Матвієнко(4), Миколенко(5,5), Сидорчук(5), Шапаренко(5), Зінченко(4,5), Ярмоленко(4,5),  Яремчук(5,5), Макаренко(5,5)

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко отримав 5 балів за поєдинок проти збірної Швеції.

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