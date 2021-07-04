 Миколенко - найкращий гравець збірної України в матчі з Англією | Футбол | Champion.com.ua
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Миколенко - найкращий гравець збірної України в матчі з Англією за даними InStat

Сьогодні 12:27 95 0
До трійки найкращих футболістів збірної України також увійшли - Олександр Зінченко і Микола Шапаренко
Миколенко - найкращий гравець збірної України в матчі з Англією за даними InStat
#Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

Захисник збірної України Віталій Миколенко став найкращим гравцем команди в матчі 1/4 Євро-2020 з Англією (0:4).

Про це повідомляє InStat.

Миколенко набрав 328 балів. Латераль збірної України виграв 9 з 11 єдиноборств, зробив 7 відборів, 6 перехоплень і 5 підбирань.

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У трійку найкращих футболістів збірної України також увійшли - Олександр Зінченко (293 балів) і Микола Шапаренко (290 балів)

Найкращим гравцем матчу став нападник збірної Англії Гаррі Кейн - 418 балів.

Нагадаємо, Шевченко розповів про майбутнє в збірній України.

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