УЄФА не зможе виключити Барселону, Реал та Ювентус з Ліги чемпіонів

Суд став на бій клубів Суперліги

Іспанський суд заборонив УЄФА виключати засновників Суперліги з єврокубків та застосовувати будь-які санкції до цих клубів.

Про це повідомляє Marca.

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Також було ухвалене рішення скасувати попередні покарання від УЄФА щодо стягнення 5% доходу і 15 млн євро обов'язкового платежу для організаторів скандального турніру.

Нагадаємо, 12 клубів-засновників від ідеї Суперліги поки не відмовились лише три клуби – Барселона, Реал та Ювентус.

Раніше, УЄФА відкрила дисциплінарну справу проти засновників Суперліги.