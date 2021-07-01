УЄФА не зможе виключити Барселону, Реал та Ювентус з Ліги чемпіонів

Джерело - football24.ua.
Іспанський суд заборонив УЄФА виключати засновників Суперліги з єврокубків та застосовувати будь-які санкції до цих клубів.
Про це повідомляє Marca.
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Також було ухвалене рішення скасувати попередні покарання від УЄФА щодо стягнення 5% доходу і 15 млн євро обов'язкового платежу для організаторів скандального турніру.
Нагадаємо, 12 клубів-засновників від ідеї Суперліги поки не відмовились лише три клуби – Барселона, Реал та Ювентус.
Раніше, УЄФА відкрила дисциплінарну справу проти засновників Суперліги.