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УЄФА не зможе виключити Барселону, Реал та Ювентус з Ліги чемпіонів

Сьогодні 19:42 299 0
Суд став на бій клубів Суперліги
УЄФА не зможе виключити Барселону, Реал та Ювентус з Ліги чемпіонів
#УЄФА, #Суперліга

Джерело - football24.ua.

Іспанський суд заборонив УЄФА виключати засновників Суперліги з єврокубків та застосовувати будь-які санкції до цих клубів.

Про це повідомляє Marca.

Актуально: Лапорта: Барселона не буде вибачатися перед УЄФА за участь у Суперлізі

Також було ухвалене рішення скасувати попередні покарання від УЄФА щодо стягнення 5% доходу і 15 млн євро обов'язкового платежу для організаторів скандального турніру.

Нагадаємо, 12 клубів-засновників від ідеї Суперліги поки не відмовились лише три клуби – Барселона, Реал та Ювентус.

Раніше, УЄФА відкрила дисциплінарну справу проти засновників Суперліги.

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