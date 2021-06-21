Каталонський клуб Барселона продовжує підтримувати проєкт європейської Суперліги і не буде вибачатися перед УЄФА за свої дії.

Про це заявив президент клубу Жуан Лапорта.

"Проєкт живий, я наполягаю на цьому. Ми все ще намагаємося вести діалог з УЄФА. Ніхто не буде вибачатися за участь в цьому турнірі. Поки я тут президент, Барселона не буде вибачатися УЄФА за те, що хочемо самі бути господарями своєї долі.

УЄФА погрожував нам штрафами і виключенням з Ліги чемпіонів. Час довів нашу правоту. Вони призупинили справу і дали добро на участь в Лізі чемпіонів в наступному сезоні", - зазначив Лапорта.