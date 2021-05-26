УЄФА відкрила справу проти трьох клубів Суперліги

УЄФА оголосило про порушення справи проти трьох клубів Суперліги - Реала, Ювентуса і Барселони.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Причиною відкриття справи є можливе порушення нормативно-правової бази, пов'язане з ідеєю створення Суперліги.

Реал, Ювентус і Барселона є трьома останніми клубами-засновниками Суперліги, які досі не вийшли з турніру. Решта 9 клубів-засновників турніру (Арсенал, Мілан, Челсі, Атлетіко, Інтер, Ліверпуль, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед і Тоттенхем) вийшли з турніру і погодилися зі штрафами від УЄФА.

Які санкції чекають на Реал, Ювентус і Барселону, поки незрозуміло. Але не виключено, що мова буде йти про виключення з єврокубків на наступний сезон.

Нагадаємо, УЄФА вирішила перенести фінал Ліги чемпіонів зі Стамбула.