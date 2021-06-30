Євро-2020. Зінченко найкращий гравець матчу зі Швецією, на думку зарубіжних видань

Джерело - Чемпіон.

Збірна України на останніх секундах додаткового часу вирвала перемогу в збірної Швеції у 1/8 фіналу Євро-2020.

Англійське видання SkySports та італійське TuttoMercatoWeb підвели підсумки історичної перемоги підопічних Андрія Шевченка.

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Від британців найвищу оцінку отримали Андрій Ярмоленко, Олександр Зінченко та Артем Довбик.

Бущан(7), Караваєв(6), Кривцов(6) Забарний(6), Матвієнко(7), Зінченко(8), Степаненко(7), Сидорчук(7), Шапаренко(7), Ярмоленко(8), Яремчук(7), Маліновський(6), Довбик(8). Усі інші гравці, які виходили на заміну залишилися без оцінки

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На думку ж італійців найкращим гравцем матчу став Артем Довбик.

Бущан(6,5), Караваєв(5,5), Кривцов(7) Забарний(5), Матвієнко(6), Зінченко(7,5), Степаненко(7), Сидорчук(6,5), Шапаренко(6,5), Ярмоленко(6,5), Яремчук(6), Маліновський(6,5), Довбик(8), Макаренко(6), Циганков(6,5), Бєсєдін(без оцінки), Безус(без оцінки)

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко отримав 7,5 балів за поєдинок проти збірної Швеції.