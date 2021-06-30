 Евро-2020. Швеция - Украина 1/8 - матч-центр, онлайн трансляция, канал Футбол 1 | Футбол | Champion.com.ua
Збірна України обіграла Швецію та вийшла у чвертьфінал Євро-2020
Сьогодні 00:34 2836 3
Євро-2020. Збірна Швеції - Збірна України: матч-центр
Сьогодні 02:07 4228 1
Євро-2020. Збірна України здобула історичну перемогу над Швецією та вийшла до 1/4
Сьогодні 01:45 218 1
Швеція - Україна 1:2. Відео голів та огляд матчу
Сьогодні 00:54 4159
Євро-2020. Плей-оф. Календар, результати, трансляції
Сьогодні 00:52 11197
Євро-2020. Швеція - Україна 1:2. Як це було
Сьогодні 00:33 37149
Костюк обіграла Бертенс на старті Вімблдону
Вчора 21:21 768 1
Саутгейт помстився Німеччині та вивів Англію до 1/4 Євро-2020
Вчора 21:17 592
Збірна Англії розібралась з Німеччиною та вийшла у чвертьфінал Євро-2020
Вчора 20:55 747
Євро-2020. Англія - Німеччина 2:0. Як це було
Вчора 20:52 14552
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Швеція - Україна: Як команди грали на груповому етапі Євро-2020
Швеція - Україна: Як команди грали на груповому етапі Євро-2020 Valeriy Ruchka
Вчора 11:43 931
У футбол грають 22 людини, а перемагають німці: історія культового протистояння Англія - Німеччина
У футбол грають 22 людини, а перемагають німці: історія культового протистояння Англія - Німеччина Стас Лысак
Вчора 10:20 1423
Збірна України зіграє зі шведами на легендарному стадіоні
Збірна України зіграє зі шведами на легендарному стадіоні Стас Лысак
Вчора 10:19 2170
Визначився новий фаворит на виграш Євро-2020
Визначився новий фаворит на виграш Євро-2020 Стас Лысак
Вчора 10:15 2885 1
Максимальні манкурти. Ломаченко і Усик зробили подарунок скандальному реперу
Максимальні манкурти. Ломаченко і Усик зробили подарунок скандальному реперу Valeriy Ruchka
28.06.2021 21:31 19909
У Кличка-молодшого нові романтичні відносини. Але це не точно
У Кличка-молодшого нові романтичні відносини. Але це не точно Valeriy Ruchka
28.06.2021 17:25 1207
У 13 років виступала з трибуни Верховної Ради, у 14 – виграла юніорській Australian Open, відмовилася їздити на змагання до Росії, а прямо зараз вривається в еліту світового тенісу. Найцікавіше про Марту Костюк
У 13 років виступала з трибуни Верховної Ради, у 14 – виграла юніорській Australian Open, відмовилася їздити на змагання до Росії, а прямо зараз вривається в еліту світового тенісу. Найцікавіше про Марту Костюк Андрій Твердохліб
28.06.2021 17:21 5842
Ібрагімович показав свій ефективний стрибок на відпочинку
Ібрагімович показав свій ефективний стрибок на відпочинку Valeriy Ruchka
27.06.2021 20:09 1567
Анчелотті виділив головну слабкість збірної України
Анчелотті виділив головну слабкість збірної України Стас Лысак
27.06.2021 18:48 1396
Неадекватна вболівальниця влаштувала завал на Тур де Франс - є постраждалі
Неадекватна вболівальниця влаштувала завал на Тур де Франс - є постраждалі Андрій Твердохліб
27.06.2021 18:45 987
Прямі трансляції
Навколо спорту

Євро-2020. Збірна Швеції - Збірна України: матч-центр

Сьогодні 02:07 4228 1
Євро-2020. Збірна Швеції - Збірна України: матч-центр
#Євро-2020, #Збірна України

Джерело - Чемпіон.

29 червня на Гемпден-Парк у Глазго збірна України зіграє у 1/8 Євро-2020 проти Швеції. Початок матчу о 22:00.

Слідкуйте за найцікавішими новинами про матч у цій новині в режимі реального часу.

Олександр Зінченко - найкращий гравець матчу Україна - Швеція.

Збірна України обіграла Швецію та вийшла у чвертьфінал Євро-2020.

Швеція - Україна: Де дивитися матч 1/8 фіналу Євро-2020.

Збірна України обрала форму на матч з Швецією.

Андрій Шевченко прокоментував матч проти збірної Швеції.

Збірна України зіграє зі шведами на легендарному стадіоні.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко згадав матч Євро-2012 проти Швеції, в якому він оформив дубль, а збірна виграла 2:1.

Збірна України прибула до Глазго.

Найцікавіші факти та цифри матчу Швеція - Україна.

Президент України Володимир Зеленський закликав підтримати національну команду на Євро-2020.

Роман Яремчук повернувся в загальну групу збірної України.

Воротар збірної України Андрій П'ятов не вважає Швецію фаворитом у матчів 1/8 фіналу Євро-2020.

Матч 1/8 фіналу Євро-2020 між Швецією і Україною розсудить італієць Даніеле Орсато.

Денис Попов через ушкодження литкового м'яза не зможе допомогти збірній України на Євро-2020.

Півзахисник збірної України Олександр Зубков повернувся до загальної групи збірної України.

Воротар збірної Швеції Робін Ольсен вважає Україну хорошим варіантом в 1/8 фіналу чемпіонату Європи.

Хавбек збірної України Олександр Зубков відновився від травми.

Півзахисник збірної України Микола Шапаренко оцінив протистояння з Швецією в 1/8 фіналу Євро-2020.

Коментарі ()