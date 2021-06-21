Збірна України безвольно програла Австрії та ризикує покинути Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 21 червня, у матчі третього туру групи С чемпіонату Європи з футболу збірна України поступилася Австрії.

Цей поєдинок був ключовим для обох команд, адже очна зустріч вирішувала, хто крокує до плей-оф, а хто очікує на результати суперників.

З перших хвилин австрійська збірна пішла вперед. Шлагер прорвався правим флангом і виконував простріл на Лаймера, але Зінченку вдалося вибити м'яч на кутовий.

Номінальні гості активно пресингували нашу збірну і ми не могли побудувати хорошу атаку.

Також, у гравців збірної України було купа браку в простих ситуаціях, що дуже непокоїло уболівальників. На 15-й хвилині Караваєв обрізався на фланзі, Арнаутович пробивав з-за меж штрафного майданчика, але м'яч від Матвієнка пішов на кутовий.

Гравці збірної Австрії виконували чимало корнерів і один з таких завершився взяттям воріт. Алаба виконував подачу з кутового, Баумгартнер відклеївся від Забарного і підставив ногу, м'яч пішов точно у кут воріт.

Після забитого голу австрійці трохи скинули обертів і на 29-й хвилині ми створили найнебезпечніший момент у матчі. Шапаренко обігрався з Маліновським і увійшов у штрафний майданчик. Микола пробивав з-під захисника, але голкіпер парирував м'яч, Ярмоленку лічених сантиметрів не вистачило, щоб відновити паритет у нашому матчі.

Надалі наша команда так гостро не атакувала. А от збірна Австрії продовжувала створювати моменти біля наших воріт. Лаймер змістився у центр і пробивав обвідним ударом, але Бущан у стрибку перевів м'яч на кутовий.

На 42-й хвилині австрійці нас відверто пробачили. Після швидкої контратаки пішов простріл на Арнаутовича, який у дотик намагався пробити, але не влучив у ворота.

Збірна України пішла на перерву з мінімальною поразкою на табло та без ідеї, як можна врятувати цей матч.

Другий тайм розпочався за такого ж сценарію. Збірна Австрії створювала моменти, а українці намагалися контролювати м'яч і підходити до воріт суперника.

На 56-й хвилині Алаба виконував подачу зі штрафного, Ярмоленко вибив м'яч головою, Арнаутович у дотик пробивав, але не влучив у площину воріт.

Збірна України спромоглася створити перший момент біля воріт суперника в другому таймі лише на 87-й хвилині. Яремчук класно увійшов у штрафний майданчик і пробивав з гострого кута, але трохи повз ворота пішов м'яч.

Україна поступилася Австрії і з трьома очками очікує на суперників з груп B, D, E, F, адже Швейцарія з групи A з 4 очками вже точно буде вище за нашу команду. А підопічні Франко Фоде заслужено вийшли до 1/8, де зустрінуться з потужною Італією.

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